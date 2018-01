Spitzen von CDU, CSU und SPD wollen zügige Regierungsbildung

Vier Monate nach der Wahl in Deutschland haben SPD, CDU und CSU offiziell Koalitionsverhandlungen aufgenommen. Alle Seiten drücken aufs Tempo - ob ein Abschluss wie geplant in knapp zwei Wochen gelingt, ist offen. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte am Freitag: "Die Menschen erwarten nunmehr wirklich, dass wir in die Richtung einer Regierungsbildung kommen." Daher wolle sie "zügig verhandeln".

SN/APA (dpa)/Kay Nietfeld Merkel geht optimistisch in die Koalitionsgespräche