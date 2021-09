Spitzenkandidaten geben bei Neuwahl in Kanada Stimmen ab

Bei der vorgezogenen Neuwahl in Kanada haben die Spitzenkandidaten am Montag ihre Stimmen abgegeben. "Ich habe gerade gewählt - und Sie sollten das auch tun", schrieb der amtierende Premierminister Justin Trudeau auf Twitter und veröffentlichte ein Foto, das ihn mit seinen drei Kindern an der Wahlurne zeigt. Bereits einige Stunden zuvor hatte der konservative Herausforderer Erin O'Toole ein Foto auf Twitter veröffentlicht, das ihn mit seiner Ehefrau beim Wählen zeigt.

SN/APA/AFP/ANDREJ IVANOV Premier Trudeau mit seiner Familie vor dem Wahllokal in Montreal