SPÖ, Grüne und NEOS kritisieren EU-Personalpaket

Das vom EU-Rat am Dienstag vorgeschlagene Personalpaket für die Besetzung der EU-Topjobs ist bei den österreichischen Europadelegationen der SPÖ, Grünen und NEOS auf wenig Gegenliebe gestoßen. SPÖ-Delegationsleiter Andreas Schieder sieht den Rückzug von EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber als möglicher EU-Kommissionschef als "konsequent" an, da ihm die Unterstützung "an allen Ecken und Enden" fehle.

SN/APA (AFP)/JOHN MACDOUGALL Gegen mögliche EU-Kommissionspräsidentin Von der Leyen regt sich Widerstand