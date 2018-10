Sprechen Sie Lëtzebuergesch?

Den berühmtesten Luxemburger, Jean-Claude Juncker, kennt in Europa fast jeder. Was Europas reichstes Land vor der nächsten Wahl am kommenden Sonntag umtreibt, überrascht.

SN/www.picturedesk.com Das Großherzogtum leidet unter dem eigenen Erfolg und erstickt zu den Stoßzeiten im Pendlerverkehr.