Sprengfalle in Mali tötete sechs Soldaten

Bei der Explosion eines Sprengsatzes im Zentrum Malis sind mindestens sechs Soldaten getötet worden. Ihr Fahrzeug stieß in der Nähe des Ortes Dioura in der Region Segou auf eine Sprengfalle, wie die Streitkräfte am Mittwoch erklärten.

Der von den Ausläufern der Sahara geprägte weitläufige Norden Malis dient Milizen und islamistischen Terroristen als Rückzugsgebiet. Zuletzt kam es jedoch auch zunehmend im Zentrum des Landes zu Anschlägen und Angriffen. Österreich beteiligt sich mit drei Soldaten an der UNO-Friedenstruppe MINUSMA zur Stabilisierung des westafrikanischen Landes und mit zehn Mann an der EU-Trainingsmission (EUTM). (Apa/Dpa)