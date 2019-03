Sprengsatz im nordirischen Londonderry explodiert

Im nordirischen Londonderry ist erneut ein Sprengsatz detoniert. Eine Rohrbombe explodierte in der Nacht auf Sonntag in einem Garten, wie die Polizei mitteilte. Verletzte oder größere Schäden habe es nicht gegeben. Das Motiv für die Tat war laut britischen Medien zunächst unklar. In dem britischen Landesteil treiben paramilitärische Gruppierungen ihr Unwesen.

SN/APA/AFP/PAUL FAITH Erst im vergangenen Jänner war ein Sprengsatz vor einem Gericht mitten in Londonderry detoniert.