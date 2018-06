Sprengstoff aus Nahost

Importierte Feindseligkeit. Der islamische Judenhass ist viel älter als der 1948 gegründete Staat Israel. Das sagt der international bekannte Islam-Experte Bassam Tibi.

In 19 von 22 arabischen Staaten hat er selbst geforscht. Bassam Tibi ist viele Jahre lang Professor für Internationale Politik an der Universität Göttingen und an der Harvard-Universität in Boston (USA) gewesen. Eines seiner vielen Bücher heißt "Die Verschwörung" und handelt vom "Trauma arabischer Politik" (1993). In seiner jüngsten Publikation äußert sich Tibi kritisch über die "Islamische Zuwanderung und ihre Folgen" (ibidem Verlag, Stuttgart 2018).