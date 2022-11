Spurensuche nach Explosionen in Polen

Zwei Raketen sind laut Medienberichten in Polen eingeschlagen. Das Land ist Mitglied der Nato.

Bei einer Explosion in Polen etwa sechs Kilometer nahe der ukrainischen Grenze sind nach Angaben der Feuerwehr zwei Menschen ums Leben gekommen. "Feuerwehrleute sind vor Ort, es ist unklar, was geschehen ist", sagte der diensthabende Beamte. Laut Medienberichten soll es sich um russische Raketen handeln. Das war am Mittwochabend nicht offiziell bestätigt.

Die Lage war unübersichtlich. Das Verteidigungsministerium in Moskau bezeichnete die Berichte als bewusste Provokationen. Diese hätten das Ziel, die Situation zu eskalieren, teilte das Ministerium via Telegram mit. Es seien keine Angriffe mit russischen Waffen auf Ziele nahe der polnisch-ungarischen Grenze ausgeführt worden.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij legte sich hingegen fest: Es seien russische Raketen gewesen, die Polen getroffen hätten, erklärte er. Die Ukraine habe seit langem davor gewarnt, dass sich die russischen Aktionen nicht auf die Ukraine beschränken würden.

Es wäre der erste derartige Vorfall in dem seit fast neun Monate dauernden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Polen ist Mitglied der EU und des westlichen Verteidigungsbündnisses Nato. In Artikel 5 des Nordatlantikvertrages ist die Beistandspflicht festgehalten. Wenn ein Mitgliedsland angegriffen wird, verpflichten sich die Verbündeten zur Verteidigung des jeweiligen Bündnispartners. Dieser Bündnisfall muss vom NATO-Rat, das heißt von allen Partnerländern, beschlossen werden.

Politikwissenschaftler Gerhard Mangott sieht in einem Interview mit Puls 4 am Dienstagabend Russland in Erklärungsnot. Polen könnte formal Konsultationen im Rahmen der Nato einberufen. Polen könnte eventuell sogar den Bündnisfall gegeben sehen. Die Explosionen in Polen seien "dramatische Entwicklungen", aber der Politikwissenschaftler hält für wahrscheinlich, dass es sich bei den Raketen um Irrläufer handelt und nicht um einen absichtlichen Beschuss Polens.

Mit über 90 Raketen und Marschflugkörpern hat Russland am Dienstag das Energiesystem der Ukraine angegriffen und schwere Schäden verursacht. Es war ukrainischen Militärangaben zufolge der bislang massivste Angriff auf die Infrastruktur seit Kriegsbeginn vor gut acht Monaten. Etwa sieben Millionen Haushalte saßen den Behörden zufolge am Dienstag zeitweise im Dunkeln, weil der Strom ausfiel oder abgeschaltet werden musste.

Die US-Regierung hat die jüngsten Raketenangriffe Russlands auf die Ukraine verurteilt. "Während die Staats- und Regierungschefs der Welt auf dem G20-Gipfel auf Bali zusammenkommen, um Fragen zu erörtern, die für das Leben und Auskommen der Menschen auf der ganzen Welt von großer Bedeutung sind, bedroht Russland erneut diese Leben und zerstört die kritische Infrastruktur der Ukraine", teilte der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, am Dienstag mit.

Diese Angriffe würden die Besorgnis der führenden Wirtschaftsmächte über die destabilisierenden Auswirkungen vom Krieg des russischen Präsidenten Wladimir Putin nur noch verstärken.

Beim Gipfel auf der indonesischen Insel Bali verzichteten bisherige Unterstützer wie China und Indien darauf, eine gemeinsame Abschlusserklärung zu blockieren. In dem am Dienstag praktisch fertig ausgehandelten Papier heißt es: "Die meisten Mitglieder verurteilten den Krieg in der Ukraine aufs Schärfste."

Auch Moskau will die Erklärung mittragen - weil darin ausdrücklich betont wird, dass nicht alle G20-Länder die Verurteilung teilen. Das Papier soll an diesem Mittwoch zum Abschluss des Gipfels von den 20 Delegationen verabschiedet werden.

Bisher hatte Chinas Staatschef Xi Jinping den russischen Präsidenten Wladimir Putin nahezu uneingeschränkt unterstützt. Nun tauschte sich Xi Jinping vor Beginn des Gipfels drei Stunden lang intensiv mit US-Präsident Biden aus und rief die G20 in der Auftaktsitzung zur Einigkeit auf. Konfrontation solle durch Kooperation ersetzt werden.

Der Kremlchef ließ sich auf dem Gipfel von Außenminister Sergej Lawrow vertreten. Dieser blieb auch während einer Videobotschaft des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Saal. Lawrow verließ Bali bereits am Dienstagabend. Nach Informationen des russischen Staatsfernsehens war dies bereits im Vorfeld so geplant - ein Grund wurde nicht genannt.

Auch für steigende Inflation, gebremstes Wirtschaftswachstum und die Energie- und Ernährungskrise wird der Krieg in der ausgehandelten Abschiedserklärung verantwortlich gemacht. Das entspricht fast schon den kühnsten Erwartungen derjenigen, die mit dem Ziel nach Bali gereist sind, Russland bei diesem Gipfel möglichst weitgehend zu isolieren. Aber es heißt in der Erklärung auch: "Es gab andere Ansichten und unterschiedliche Einschätzungen der Lage und Sanktionen."

Außerdem wird auf eine UN-Resolution von Anfang März verwiesen. Damals verurteilten 141 der 193 UN-Mitglieder den Krieg. Zu den 40 Staaten, die dagegenstimmten oder sich enthielten, zählten neben Russland drei weitere G20-Staaten: China, Indien und Südafrika. Die in Bali anwesenden Staaten der EU und Nato sind trotzdem froh, dass die Verurteilung des Kriegs überhaupt Eingang in die Erklärung findet. Schon dass das Wort "Krieg" in der Erklärung enthalten ist, gilt für sie als Erfolg.