"Spurwechsel" in der Flüchtlingspolitik

Sollen abgelehnte Asylbewerber in Deutschland ein Bleiberecht erhalten, wenn sie einen regulären Job haben?

"Ich würde mir eine Regelung wünschen, die integrierten und auf dem Arbeitsmarkt benötigten Asylbewerbern den Wechsel in ein reguläres Zuwanderungsverfahren ermöglicht." Es war wieder einmal der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), der die gewohnten Gleise der Unionsparteien verließ. Nachdem er vor Kurzem Koalitionen mit der Linkspartei in Ostdeutschland als Variante vorgeschlagen hat, will er nun die bisher strenge Trennung zwischen Flüchtlingen und Fachkräftezuwanderung lockern.