Sputnik V - Russlands "Wunderwaffe" hat ein Imageproblem

Der Kreml preist Sputnik V als Wundermittel gegen Corona an. Viele Russen aber stehen dem Vakzin skeptisch gegenüber.

Die Arbeiter in der Waggonfabrik in Twer können sich kostenlos gegen Corona impfen lassen. Aber Igor, 46, lässt sich Zeit. "Ich habe so viele chronische Leiden, ich warte besser den Frühling ab." Und außerdem: Wer wisse, was Sputnik V tauge? "Drei Monate Tests, und das war es. Richtig erprobt ist das Zeug noch nicht", meint Igor.

Offiziell hat Russland die Pandemie abgehakt. In Moskau sind Geschäfte, Restaurants und Schwimmbäder wieder offen. Auch in anderen Städten ist - bis ...