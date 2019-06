Staats- und Regierungschefs erinnern in Portsmouth an D-Day

Bei einer großen Gedenkveranstaltung in Portsmouth an der Südküste Englands erinnern Staats- und Regierungschefs am Mittwoch an die Landung der Alliierten in der Normandie im Zweiten Weltkrieg vor 75 Jahren. Mit dabei sind unter anderen US-Präsident Donald Trump und die britische Königin Elizabeth II..

SN/APA (AFP)/JEAN-FRANCOIS MONIER Auch Trump und Queen Elizabeth haben sich angekündigt