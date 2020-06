Staatsanwälte befragen Conte zu Corona-Krisenmaßnahmen

Staatsanwälte der von der Coronavirus-Epidemie schwer betroffenen Stadt Bergamo haben am Freitag mit der Befragung von Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte zu den Krisenmaßnahmen seiner Regierung begonnen. Conte stellte sich am Regierungssitz den Fragen der Ermittler, verlautete in Rom.

SN/APA (AFP/Palazzo Chigi press off Italienischer Ministerpäsident Conte unter Druck