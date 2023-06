Staatsbegräbnis für Berlusconi am Mittwoch in Mailand

Familienangehörige des am Montag verstorbenen Ex-Premiers Silvio Berlusconi, Politiker und Weggefährten versammeln sich am Mittwoch im Mailänder Dom, um vom Medienzar Abschied zu nehmen. Erwartet wird, dass neben Präsident Sergio Mattarella auch Premierministerin Giorgia Meloni und mehrere Minister und Staatssekretäre am Staatsbegräbnis teilnehmen werden. Im Mailänder Dom werden 2.000 Personen Platz haben.

BILD: SN/APA/AFP/GABRIEL BOUYS Aufbauarbeiten vor dem Mailänder Dom