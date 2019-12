Ein Mädchen und eine neue Präsidentin wollen mehr Tempo machen.

Madrid und Brüssel am Mittwoch: In der spanischen Hauptstadt tagt der UNO-Klimagipfel, in der europäischen das EU-Parlament. Und beide Male geht es um dieselbe Frage. Wie kann die Erderwärmung, wie im Pariser Klimaschutzabkommen vereinbart, gegenüber der vorindustriellen Zeit deutlich unter ...