Staatschefs würdigen Beziehungen zwischen USA und Mexiko

Trotz früherer Spannungen haben US-Präsident Donald Trump und Mexikos Staatschef Andrés Manuel López Obrador bei einem Treffen in Washington die guten Beziehungen beider Länder bekräftigt. "Wir haben ein herausragendes Verhältnis", sagte Trump am Mittwoch an der Seite von López Obrador im Rosengarten des Weißen Hauses. "Die Beziehungen zwischen den USA und Mexiko waren nie enger als jetzt."

Trump verspricht Mexiko Wohlstand