Staatspräsident wider Willen - Sergio Mattarella bleibt weiter im Amt

Italiens Parteien drehten sich eine Woche im Kreis. Dann wählten sie Amtsinhaber Sergio Mattarella erneut zum Staatspräsidenten.

Der Umzug war in vollem Gange. Die Möbelpacker in Palermo hievten Sofas, Stühle, Schränke und eine mit gelber Folie umspannte Matratze in den Möbelwagen. Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella, im Juli 1941 auf Sizilien geboren, hatte schon vor Tagen seine Privatwohnung in der sizilianischen Hauptstadt räumen lassen. Nach abgelaufenem Mandat wollte der 80-Jährige das Pensionsalter in der neuen Wohnung in Rom verbringen, wo die gelbe Matratze dann vor Tagen wieder auftauchte. Das Parioli-Viertel hatte sich Mattarella ausgesucht, gleich um die Ecke ...