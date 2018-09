Staatsschutz prüft Köthener Demo auf strafbare Inhalte

Nach einer von rechten Gruppen organisierten Demonstration in der ostdeutschen Kleinstadt Köthen prüft der Staatsschutz die Redebeiträge auf strafbare Inhalte. Es gehe unter anderem um den Vorwurf der Volksverhetzung, sagte eine Sprecherin der zuständigen Polizei Dessau-Roßlau im Land Sachsen-Anhalt am Montag.

Hintergrund seien zahlreiche Meldungen in sozialen Netzwerken sowie Medienberichten, wonach ein Redner unter anderem von einem "Rassenkrieg" gesprochen hatte. Die Beamten würden das online verfügbare Videomaterial durchforsten und auswerten, sagte die Polizeisprecherin. Anlass der Demonstration in der Kleinstadt rund 150 Kilometer südwestlich von Berlin war eine tödliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männergruppen unterschiedlicher Nationalitäten.

Landesjustizministerin Anne-Marie Keding bestätigte, der 22 Jahre alte Deutsche sei sehr wahrscheinlich einem Herzinfarkt erlegen. Tödliche Verletzungen seien nicht festgestellt worden. Einer der beiden inhaftierten Afghanen sei wegen gefährlicher Körperverletzung aktenkundig und sollte abgeschoben werden. Der andere habe eine Aufenthaltserlaubnis. Feststehe, dass es am Samstag in Köthen zu Auseinandersetzungen zwischen mindestens zwei Afghanen und mindestens zwei Deutschen - darunter der gestorbene 22-Jährige - gekommen sei. Beide Minister riefen dazu auf, im Internet kursierenden Gerüchten über den Tathergang keinen Glauben zu schenken. "Wir können noch nicht sagen, was sich dort in Einzelnen und im Details abgespielt hat", sagte die Ministerin.

Rund 400 bis 500 Mitglieder der rechten Szene hätten sich an einer als Trauermarsch angekündigten Kundgebung am Sonntagabend angeschlossen, sagte Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht am Montag in Magdeburg. Insgesamt seien rund 2.500 Menschen bei dem "Trauermarsch" mitgelaufen, darunter viele Bürger und AfD-Anhänger. "Ich möchte auch darum bitten, dass man nicht jeden (...) unter Generalverdacht stellt, rechts oder rechtsradikal zu sein", sagte der CDU-Politiker mit Blick auf Äußerungen über die Ausschreitungen von Chemnitz.

Es müsse akzeptiert werden, dass Menschen friedlich ihre Betroffenheit zeigen wollten, sagte Stahlknecht. Einige der Teilnehmer des Trauermarsches hätten rechten Losungen widersprochen, andere hätten applaudiert. "Wir werden sehr genau auswerten (...) was gestern dort an Parolen skandiert worden ist", kündigte der Minister an. "Die Strafverfahren werden eingeleitet.

Der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt Reiner Haseloff forderte hingegen ein bundesweites Vorgehen nach dem Aufmarsch von Rechtsextremen in Köthen. Man habe an den Nummernschildern der Anreisenden erkennen können, dass es nach dem Todesfall am Sonntagabend eine bundesweite Mobilisierung gegeben habe, sagte der CDU-Politiker am Montag vor dem CDU-Präsidium in Berlin. "Demzufolge ist das keine Problematik einer einzelnen Stadt, eines einzelnen Landes. Die gesamte Nation ist jetzt gefordert", sagte Haseloff. Die Bevölkerung erwarte jetzt einen funktionierenden Rechtsstaat. Die Vorfälle würden aufgeklärt. "Wir werden die Stadt Köthen auch nicht zugereisten Rechtsextremisten überlassen, die versuchen, das für sich zu instrumentalisieren", sagte Haseloff.

Auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sprach von zugereisten Rechtsextremen, die in Köthen demonstriert hätten. "Wir müssen in dieser Zeit zusammenhalten", sagte der CDU-Politiker, mahnte aber zur Vorsicht. "Deshalb ist es gerade wichtig, dass Demokraten, anständige Menschen auch bei der Wortwahl aufpassen, dass wir nicht das Spiel dieser Menschen mitmachen und leichtfertig die Stimmung anheizen."

Die deutsche Bundesregierung hat bestürzt auf die rechtsradikalen Vorkommnisse in Köthen reagiert. "Dass es am Ende des Tages in Köthen zu offenen nationalsozialistischen Sprechchören gekommen ist, auch das muss uns betroffen machen und empören", sagte der Sprecher von Kanzlerin Angela Merkel, Steffen Seibert, am Montag in Berlin. Er bezog sich auf ein Video, das ein französischer Journalist in Köthen gemacht hatte und das eine Gruppe Männer zeigt, die Parolen wie "Nationalsozialismus jetzt!" rufen.

Auch für den Montagabend sei wieder ein Trauermarsch in Köthen angekündigt worden, sagte der Minister. Die Polizei werde mit Einsatzkräften "in einem sehr hohen dreistelligen Bereich" vor Ort sein. Sie seien von Beamten aus anderen Bundesländern und der Bundespolizei verstärkt worden. Ein Wasserwerfer sowie berittene Polizei stünden in Bereitschaft.

Quelle: Apa/Dpa/Ag.