Staatsspitze des Irak warnt vor Eskalation der Iran-Krise

Bei einem Besuch des iranischen Außenministers Mohammad Javad Zarif in Bagdad hat die irakische Führung vor Krieg in der Region gewarnt. Ministerpräsident Adel Abdul Mahdi sprach am Samstagabend bei einem Treffen mit Zarif von der "Gefahr eines Krieges". Die Spannungen zwischen dem Iran und den USA hatten in den vergangenen Wochen deutlich zugenommen. Beide Länder sind Verbündete des Irak.

SN/APA (AFP)/SABAH ARAR Irans Au§enminister Zarif zu Besuch in Bagdad