Staatstrauertag in Belgien zum Gedenken an Hochwasser-Opfer

Belgien hat mit einem Tag der Trauer der Opfer der verheerenden Überschwemmungen gedacht. Punkt Mittag heulten am Dienstag die Sirenen an Feuerwehrstationen im ganzen Land, von 12.01 Uhr bis 12.02 Uhr wurde landesweit eine Schweigeminute abgehalten. In Brüssel standen Busse, U-Bahnen und Straßenbahnen still, damit Fahrgäste an der Schweigeminute teilnehmen konnten.

SN/APA/VIRGINIA MAYO Auch Botschafter der 27 EU-Mitgliedsländer hielten Schweigeminute ab