Stabschef von Nigerias Präsident Buhari gestorben

Mallam Abba Kyari, einer der mächtigsten Politiker Nigerias, ist nach einer Ansteckung mit dem Coronavirus gestorben. Der Stabschef von Staatspräsident Muhammadu Buhari sei positiv auf das Virus getestet worden und habe sich in Behandlung befunden, teilte ein Regierungssprecher am Samstag mit. Kyari sei am Freitag gestorben.

SN/APA (Archiv/AFP)/SUNDAY AGHAEZE Kyari (r) im Schatten von Buhari