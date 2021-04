Kremlkritiker Alexej Nawalny sitzt im Kräftemessen mit der Staatsmacht am kürzeren Hebel. Einen Trumpf hält er aber noch in der Hand.

Aus den Augen, aus dem Sinn. Das war von Anfang an die Kreml-Devise im Fall Nawalny. Nach dem Giftanschlag gab man das Okay, ihn nach Deutschland auszufliegen. Sollte Nawalny ruhig im reichen Westen bleiben und in Russland vergessen werden!

Doch der Kreml hatte die Rechnung ohne Nawalny gemacht. Kaum genesen, kehrte er zurück. Also griff Plan B. Die russische Willkürjustiz verurteilte Putins Herausforderer zu Lagerhaft. Möge er hinter Gittern verschwinden und vergessen werden!

Doch wieder ging ...