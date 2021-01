Der prominente Kremlkritiker hielt sich nach dem Mordanschlag mit dem Nervengift Nowitschok seit August in Deutschland auf. Jetzt will er heim.

Alexej Nawalny macht Ernst. An diesem Sonntag will der prominenteste noch lebende russische Oppositionelle in seine Heimat zurückkehren. Den einen nötigt die Entscheidung Respekt ab oder sogar Bewunderung. Andere fragen: Ist er wahnsinnig geworden oder einfach nur lebensmüde? Beide Reaktionen haben ihre Berechtigung. Schließlich ist Nawalny im Sommer nach einem Mordanschlag mit dem Nervengift Nowitschok nur um ein Haar dem Tod entronnen.

Verantwortlich für den Angriff war nach dem Stand der internationalen Ermittlungen der russische Inlandsgeheimdienst FSB. Die ...