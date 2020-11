Wenn sich ein Paar nichts mehr zu sagen hat, geht hoffentlich jeder seines Weges. Was aber macht ein ganzes Land?

Die USA sind ein zerbrochenes Land. Wer meint, dass sich an diesem Umstand nach der Wahl etwas ändert, könnte irren. Ein "Common Ground", also eine gemeinsame gesellschaftliche Basis, ist nicht in Sicht und wird auch gar nicht gesucht. Wut, Hass und Verzweiflung, Ekel und Abscheu sind auf beiden Seiten gediehen. Der Graben zwischen Demokraten und Republikanern ist so tief geworden, dass es schwierig ist, ihn überhaupt zu vermessen.

Jede Partei bietet ein geschlossenes Weltbild. Wie kommt man da ...