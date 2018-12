Was in Syrien künftig geschieht, bestimmen Russen, Iraner und Türken. Die Weltmacht USA hat nur noch eine Zuschauerrolle.

Prächtig-populistisch ist Donald Trumps Ankündigung, die restlichen US-Truppen umgehend aus Syrien abzuziehen, sicherlich. Amerikas Präsident will seiner politischen Klientel demonstrieren, dass er ein weiteres Wahlversprechen einlöst. Er trifft die Stimmung in der US-Bevölkerung, die nach den kostspieligen und misslungenen Militärinterventionen in Afghanistan und im Irak kriegsmüde ist. Doch politisch-strategisch ist diese nicht durchdachte Kehrtwende in Amerikas Nahost-Kurs ein Desaster.