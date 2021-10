Die Ampelkoalition fordert den Parteien einiges ab. Sie müssen weite Wege zurücklegen und ihren Wählerinnen und Wählern die Kompromisse dann auch verkaufen können.

In Deutschland stehen die Zeichen auf los: SPD, FDP und die Grünen wagen das Experiment und gehen in Koalitionsverhandlungen. Das bedeutet noch lange nicht, dass es tatsächlich klappt mit einer Ampelkoalition, die es in Deutschland noch nie gegeben hat. Doch es ist ein Zeichen, dass die Parteien bereit sind, mit größtmöglicher Kreativität daranzugehen, Kompromisse zu finden.

Denn es prallen politische Grundüberzeugungen aufeinander. Das Papier, das am Freitag präsentiert wurde, ist knapp gehalten. Bei der Konkretisierung gilt es harte ...