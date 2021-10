Bei ihrem voraussichtlich letzten EU-Gipfel in Brüssel ist das Vermittlungstalent der deutschen Kanzlerin mehr gefragt denn je.

In wenigen Stunden beginnt der EU-Gipfel in Brüssel. Für Angela Merkel ist es der 107. und aller Wahrscheinlichkeit letzte in ihrer 16-jährigen deutschen Kanzlerschaft.



Gemütlich wird er nicht.

Die national-katholische polnische Regierungspartei PiS hat Feuer an die europäische Rechtsordnung gelegt. Ministerpräsident Mateusz Morawiecki besteht darauf, der Justiz in seinem Land die Unabhängigkeit zu nehmen und sie willfährig zu machen. Das ist ein glatter Bruch aller EU-Verträge. Eine unabhängige Justiz ist ein Grundpfeiler jeder Demokratie. Morawiecki reißt ...