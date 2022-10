Angriff auf Pelosi: Die Folgen von Trumps Hetze

Der Angriff auf den Ehemann von US-Demokratin Nancy Pelosi, der eigentlich sie selbst treffen sollte, macht deutlich, wie vergiftet das Klima vor den wichtigen Midterm-Wahlen in den USA ist. Auch wenn Donald Trump keine direkte Schuld trifft - er hat der Gewalt den Boden bereitet.

"Wo ist Nancy? Wo ist Nancy?" Mit diesen Worten drang ein Mann in San Francisco in der Nacht auf Samstag in das Haus von Paul und Nancy Pelosi ein und suchte die Sprecherin des Repräsentantenhauses. Die Frage wurde ähnlich schrill auch schon am 6. Jänner 2021 geschrien, als fanatische Trump-Anhänger in das Kapitol in Washington einbrachen, später auch in Pelosis Büro. "Wir sind drin! Wir haben unseren Teil gemacht! Wir haben nach Nancy gesucht, um ihr in den Kopf zu ...