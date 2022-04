Annalena Baerbock auf Frontbesuch

Drei Tage nahme sich die deutsche Außenministerin Zeit für ihren Besuch im kleinen Baltikum. Warum sie damit richtig lag.

Volle drei Tage tourt Annalena Baerbock durch das Baltikum. In normalen Zeiten hätte das in Berlin vermutlich die Frage aufgeworfen, ob die Außenministerin nichts Besseres zu tun hat. Aber die Zeiten sind nicht normal. Es herrscht Krieg im Osten Europas. Russland versucht seine imperiale Gier durch den Einsatz gnadenloser Gewalt zu stillen. Und die baltischen Republiken Estland, Lettland und Litauen fühlen sich bedroht. Sollte Wladimir Putin in der Ukraine erfolgreich sein, könnte er das Baltikum mit seiner "Insellage" zwischen Russland, ...