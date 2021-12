Kann Julian Assange in seiner derzeitigen Verfassung an die USA ausgeliefert werden? Ja, er kann, entschied am Freitag ein britisches Gericht.

Ob das Urteil den Instanzenweg überdauert, ist abzuwarten. Klar ist längst, dass die USA unter Präsident Joe Biden dem Credo seines Vorgängers Donald Trump treu bleiben: keine Gnade für den Verräter. Die USA pochen auf die Auslieferung.

Zu Recht empört das nicht nur Assanges Familie und Freunde, sondern Journalistenverbände, Menschenrechtler, viele Zivilisten. Denn im Kern ...