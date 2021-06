In Brüssel endeten nach drei Jahren die Verhandlungen über die Neuverteilung der milliardenschweren EU-Agrarsubventionen mit einem Kompromiss. Demnach sollen künftig bis zu einem Viertel der Direktsubventionen an Umweltmaßnahmen geknüpft sein. So steht es - in vielen Punkten schwammig - auf dem Papier.

Wie geduldig dieses ist, hat der Europäische Rechnungshof aufgedeckt. In der alten Förderperiode von 2014 bis 2020 waren mehr als 100 Milliarden Euro dem Klimaschutz gewidmet. Sie wirkten sich aber so gut wie gar nicht positiv ...