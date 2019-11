Für die CSU war die Pkw-Maut ein Prestigeprojekt. Ein so wichtiges, dass der Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer jegliches Risiko aufnahm, um die Maut für ausländische Wagen noch in seiner Amtszeit durchzuboxen.

Am Anfang klang es wie eine glorreiche Idee - zumindest aus Sicht vieler CSU-Wähler. Wer von Bayern aus in den Süden reist, der muss sowohl in Österreich als auch in Italien Maut zahlen. In den Westen wird es nicht besser: Auch in der Schweiz und Frankreich müssen Autofahrer blechen.

Und die Reisenden aus dem Ausland? Die zahlen nichts, wenn sie über deutsche Autobahnen düsen. Eine Unverschämtheit, zumindest für all diejenigen, die sich von den eindimensionalen CSU-Parolen einlullen lassen.

Doch Projekte, die auf Populismus fußen, sind oft zu kurzfristig gedacht. Und so mehrten sich auch bei der deutschen Pkw-Maut früh kritische Stimmen. Bereits 2014 bescheinigte ein Gutachten, dass es nicht erlaubt ist, Ausländern die Pkw-Maut zahlen zu lassen - während Deutsche über die Kfz-Steuer davon befreit sind. Die Maut verstoße damit gegen den Gleichheitsgrundsatz, hieß es im Gutachten.

Der deutsche Verkehrsminister Andreas Scheuer ließ sich schon damals nicht davon beeindrucken. Im Gegensatz. Statt die wissenschaftliche Beratung ernstzunehmen twitterte Scheuer, damals noch CSU-Generalsekretär: "Bei so viel fachlicher Ignoranz muss man die Frage nach dem Sinn des Wissenschaftlichen Dienstes stellen."

Mehrmals wurde errechnet, wie viel Gewinn die Bundesregierung durch die Pkw-Maut hätte. Das Verkehrsministerium versprach Einnahmen von 500 Millionen Euro. Doch diese Zahl wurde vielfach angezweifelt. Ein Gutachten des deutschen Autoclubs ADAC errechnete, dass die Pkw-Maut nach Abzug der Betriebs- und Verwaltungskosten ein Minusgeschäft wäre. So oder so: Die Maut wäre insgesamt wohl ein Nullsummenspiel gewesen. Also ganz schön viel Aufregung um im Endeffekt: nichts.

Angesichts der Gutachten und Berichte hätte man die Pkw-Maut schon längst fallen lassen müssen. Doch das Prestigeprojekt hatte zwei ehrgeizige CSU-Politiker, die es protegierten: Alexander Dobrindt und Andreas Scheuer. Beide CSU-Verkehrsminister ließen jegliche Kritik an der Pkw-Maut abprallen. Das gipfelte darin, dass Andreas Scheuer im Dezember 2018 milliardenschwere Verträge unterschrieb, obwohl er wusste, dass der Europäische Gerichtshof die deutsche Pkw-Maut noch kippen könnte. Der Verkehrsminister pokerte mit dem Geld der deutschen Steuerzahler. Und für was? Das fragt man sich mittlerweile auch in der CSU.