Angola ist reich an Öl. Aber in Armut lebt ein Großteil der Bevölkerung. Angola zeigt exemplarisch, warum das so ist: Eine schmale Elite saugt das Land aus.

In skandalöser Weise hat sich der Clan von Angolas Präsidenten José Eduardo dos Santos die Taschen vollgestopft. Der 38 Jahre lang amtierende Autokrat hat das Land im Südwesten Afrikas zu einem Familienbetrieb degradiert. Präsidententochter Isabel dos Santos konnte so zur ...