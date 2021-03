Der neue US-Präsident Joe Biden steht angesichts der humanitären Herausforderung an der Südgrenze zu Mexiko vor einer Gratwanderung.

Täglich kommen unbegleitete Kinder und Jugendliche in Rekordzahl in die USA, um Schutz vor Gewalt und Armut zu suchen. Die Zahl aller Asylsuchenden aus Zentralamerika hat sich seit Jänner mehr als verdoppelt. Der neue US-Präsident muss beweisen, dass er mit der Situation an der Grenze anders umgehen kann als sein Vorgänger. Gleichzeitig darf er vorhandene Ängste in der Bevölkerung nicht ignorieren. Die Asyl- und die Einwanderungspolitik bleiben in den USA ein Thema, das die Bevölkerung spaltet.

Die USA ...