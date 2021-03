Die Vorzeichen ließen kein harmonisches Treffen erwarten: China und die USA trennen viele Konflikte und kurz vor den Gesprächen verhängte Washington noch neue Sanktionen wegen Pekings Hongkong-Politik; ihre Verbündeten, das machten die Amerikaner mit den vorangestellten Besuchen in Japan und Südkorea klar, sehen die USA in Asien anderswo als in China; die Ehre eines Antrittsbesuchs in Peking wollten die US-Minister ihren chinesischen Amtskollegen erst gar nicht erweisen, das Treffen sollte explizit auf amerikanischem Boden in Alaska stattfinden.

