In Großbritannien herrscht die "rule of law", also die Herrschaft des Rechts. Diese Lektion muss nun ein politisch gescheiterter Premier lernen.

Das ist eine knallende Ohrfeige für den britischen Premierminister. Die Höchstrichter im Vereinigten Königreich haben dem von Boris Johnson aufgetischten Lügenmärchen nicht geglaubt, dass die von ihm verordnete Zwangspause für das Parlament dem normalen politischen Procedere entspreche. In Wahrheit hat ...