Boris Johnson hat sich in seinen Lügen verheddert

Der britische Premierminister kämpft mit einem Problem, das er selbst geschaffen hat.

Boris Johnson ist sich stets treu geblieben. Er war immer ein Lügner und Schwadroneur. Nun holt ihn eine seiner größten Unwahrheiten ein: "Es wird keine Grenze in der Irischen See geben, nur über meine Leiche", versicherte er in verschiedenen Variationen immer wieder - obwohl er genau das Gegenteil mit Brüssel ausverhandelt und feierlich unterschrieben hatte, um den Brexit endlich unter Dach und Fach zu bringen.

Nun wollen Johnson und seine forsche Außenministerin Liz Truss das Nordirland-Protokoll kurzerhand versenken. ...