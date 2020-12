Warum die Idee der uneingeschränkten nationalen Souveränität nicht mit den Brexit-Träumen zusammengehen kann.

Es lohnt, sich zu erinnern. Vor einem Jahr gewann ein gewisser Boris Johnson die Wahlen in Großbritannien mit dem Versprechen, eine schmerzhafte Frage zu lösen, die das Königreich seit Jahren peinigt und zu zerreißen droht. Er, so Johnson, werde das Land aus der Europäischen Union führen, in eine glorreiche souveräne Zukunft. Nur er sei im Stande, zu erreichen, woran seine Vorgänger Therese May gescheitert war.

Davon ist keine Spur zu sehen, im Gegenteil. Die Scheidungsverhandlungen mit der EU ...