Boris Johnson: Kein Rücktritt aus Einsicht

Der britische Premierminister Boris Johnson musste sich dem Druck aus der eigenen Partei beugen. Jetzt müssen die Tories die Scherben aufräumen.

Noch am Tag vor seinem Rücktritt als Parteichef und, sobald ein Nachfolger gefunden ist, auch als Premierminister zeigte sich Boris Johnson im britischen Parlament in gewohnter Kaltschnäuzigkeit, witzelte über das Treffen mit seinen alten und neuen Ministern, die sich zuletzt in großer Zahl die Klinke in der Downing Street 10 in die Hand gaben. Der Tenor unter denen, die ihre Ämter und Mandate zurücklegten, war zu dem Zeitpunkt schon eindeutig: Unter Boris Johnson war kein redliches Arbeiten und Regieren mehr ...