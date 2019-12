Das britische Wahlvolk hat genug von dem Hin und Her in der Brexit-Debatte. Eine Mehrheit will, dass der Austritt des Landes aus der Europäischen Union jetzt durchgezogen wird. Deshalb hat Premierminister Boris Johnson dafür wie gewünscht ein klares Mandat bekommen.

Das Wahlergebnis bedeutet für den konservativen Regierungschef einen starken Rückenwind im Parlament. Johnson wird nun das Brexit-Abkommen mit der EU umgehend im Unterhaus verabschieden lassen und das Land zum 31. Jänner 2020 aus der Union führen. Querschüsse aus den Reihen ...