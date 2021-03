Di e Unterstützung für die Militärjunta könnte Peking teuer zu stehen bekommen.



Standpunkt SN

"Wir werden Chinas Pipeline verbrennen!" - "Raus mit Chinas Business!", so lauten Protestrufe in Myanmar. Peking investiert Milliarden Dollar in das kleine Land: Tiefwasserhafen, Raffinerien, eine Eisenbahn und ein riesiger Staudamm sollen entstehen und auch noch mehr Pipelines, die Öl und Gas nach China pumpen.

Schon jetzt wird eine gigantische Raffinerie in der Provinz Yunnan ausschließlich mit Rohöl versorgt, das durch eine Pipeline von Myanmars Küste durch den Dschungel nach China führt.

Große Teile der Bevölkerung ...