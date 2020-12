Noch sind die Details nicht bekannt. Von den Versprechen der Brexiteers ist Großbritannien aber weit entfernt.

Stunde um Stunde verzögerte sich der weiße Rauch aus Brüssel. Bis zuletzt hakte es an Details in der Fischerei. Es ging um jede einzelne Makrele. Das nicht zuletzt, weil der britische Premier Boris Johnson zu Hause als Retter der nationalen Souveränität auftreten muss, um die Brexit-Fanatiker in den eigenen Reihen wenigstens einigermaßen ruhig zu stellen.

Und wenig eignet sich dazu besser als die symbolbeladene Fischerei. Nur das Ende der "EU-Knechtschaft" würde garantieren, dass "britische Fischgründe erst und vor ...