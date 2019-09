Es geht Schlag auf Schlag: Der Brexit und die Feuerprobe für die neue Kommission, der Poker um mächtige Ressorts und verletzlicher Nationalstolz.

Kommissare, Abgeordnete, Diplomaten - seit Beginn dieser Woche sind sie aus der Sommerpause zurück in Brüssel und starten in einen heißen europapolitischen Herbst. Das liegt am näher rückenden Brexit und der Unberechenbarkeit des britischen Premiers Boris Johnson, aber nicht nur. ...