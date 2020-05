Chinas Griff nach Hongkong ist eine Gefahr für die Autonomie der südchinesischen Stadt. Und für die Demokratie.

Der Name der südchinesischen Hafenstadt Hongkong heißt übersetzt duftender Hafen. Vermutlich, weil dort früher Sandelholzmühlen standen, die einen süßlichen Duft verströmt haben. Derzeit liegt dort aber der beißende Geruch von Tränengas in der Luft. Trotz der Pandemie protestieren in Hongkong ...