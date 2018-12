Europa muss für Werte einstehen, nicht nur für den Profit.

Ja, China war mit Investitionen in Afrika schneller als Europa. Viel schneller sogar. Der Zug, auf den die EU nun aufspringen will, ist aber noch lange nicht abgefahren. Das Potenzial in Afrika ist riesig. Die Möglichkeiten für europäische Unternehmen sind es auch.