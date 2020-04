Warum Solidarität mit den ärmeren Ländern dem Interesse der "Geizigen Vier" dient.

Für die Europäische Union beginnen entscheidende Stunden. Am Nachmittag startet der Gipfel der Finanzminister - per Videoschaltung, wie üblich in diesen Tagen.

Es geht um eine Frage, die wesentlich für den Fortbestand des Projektes Europa sein könnte: Endet ...