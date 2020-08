Ein Militäreinsatz in Belarus wird wahrscheinlicher. Gewalt allein wird die Demonstranten aber nicht von ihrem Weg abbringen.

Alexander Lukaschenko greift zum letzten Mittel. Im Ringen um die Macht in Belarus schickte der Diktator am Sonntag Fallschirmjäger in mehrere Provinzen des Landes. Zuvor hatte er sich bei Wladimir Putin rückversichert, dass Russland jede Form der Konfliktlösung unterstützt, auch ...