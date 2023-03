Das Ende für Teflon-Donald

Donald Trump hat schon viele Skandale überstanden. Aber die aktuelle Klage ist nicht nur historisch einmaliges Verfahren für einen US-Präsidenten - Trump verliert auch zusehends glaubwürdigste Argument seiner bisherigen Wahlkämpfe.

Für die US-Republikaner ist der Mai in diesem Jahr früh gekommen: Am Mittwoch hieß es noch, dass bis Ende des kommenden Monats keine Entscheidung der New Yorker Geschworenenjury zu möglichen Ungereimtheiten von Donald Trumps Schweigegeldzahlungen an eine frühere Affäre im Wahlkampf 2016 zu erwarten sei. Donnerstagabend dann platzte die Bombe und nun scheint klar, dass die Jury doch schon jetzt die Anklage des früheren Präsidenten verlangt. Er soll möglicherweise Regeln zur Wahlkampffinanzierung verletzt und dies dann in den Unternehmensbilanzen verschleiert ...