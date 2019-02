Politisch ist die deutsch-russische Gaspipeline Nord Stream 2 von Anfang an keine gute Idee gewesen. Vor allem Polen und die baltischen Staaten haben sofort massive Vorbehalte gegen dieses Projekt artikuliert. Nach dem Schrecken der Sowjetzeit ist in diesen Ländern der Argwohn groß, dass sich Russland damit größeren Einfluss in Europa verschaffen könnte.