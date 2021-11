In Deutschland gibt es ein neues Ministerium. Es soll die Interessen von Wirtschaft und Klimaschutz in Einklang bringen - darin liegt die große Chance.

Großartige Neuigkeiten! Und die sind rar in den vergangenen Monaten: In Deutschland werden das Wirtschaftsministerium und der Klimaschutz, für den es bisher noch kein Ministerium gab, zusammengeführt. Das klingt wie eine Verheißung. Die zwei Ressorts wirkten in der Vergangenheit wie Gegenpole mit einer verschwindend kleinen Schnittmenge an gemeinsamen Interessen. Wachstum? Aber bitte klimaneutral.

Dafür soll Robert Habeck von den Grünen, Minister über dieses mächtige neue Ressort, den Rahmen gestalten. Er übernimmt damit eine enorme Herausforderung: Deutschland auf 1,5-Grad-Kurs ...