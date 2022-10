Den Preis zahlen die Britinnen und Briten

Kurzzeit-Premierministerin Liz Truss hinterlässt einen Scherbenhaufen.

Truss musste gehen. Die Frage war nur noch, wann. Viele Experten hatten sie im Vorfeld davor gewarnt, ihre wirtschaftlichen Pläne durchzuziehen. Interessiert hat sie das nicht. Im Gegenteil: Sie überbot nach ihrer Ernennung zur Premierministerin sogar, was sie im Verlauf des Wahlkampfs den Parteimitgliedern versprochen hatte. Dabei lief sie an den Bedürfnissen der Menschen im Land mit Scheuklappen vorbei. Heraus kamen Steuersenkungen und ein Hilfspaket in Milliardenhöhe, von dem keiner wusste, wie es finanziert werden soll. Funktioniert hat das nicht. ...